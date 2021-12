Une ruelle mise en quarantaine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté, de 16h du 20 décembre à 16h du 21 décembre, 16.300 nouveaux cas de COVID-19, dont 9 importés, portant le nombre total d'infections à plus de 1,571 millions, selon le ministère de la Santé.

La capital Hanoï compte le plus grand nombre de contaminations par le coronavirus (1.704), suivie de Ca Mau 1.590, Tay Ninh 939, Ho Chi Minh-Ville 813...



Le même jour, le ministère de la Santé a également annoncé 250 décès liés au COVID-19, alors que 50.191 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.160.090.



Au 20 décembre, plus de 140,43 millions de doses de vaccins ont été administrées, avec plus de 62,95 millions de personnes sont doublement vaccinées et plus 1,36 million de personnes ont reçu la troisième injection. - VNA