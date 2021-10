Vaccin anti-Covid-19 de Pfizer . Photo: AFP/VNA

Washington (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, a proposé à Pfizer, l'une des principales sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques au monde, de coopérer avec son pays dans la production de médicaments de traitement du COVID-19 et de promouvoir un vaccin efficace et sûr pour les enfants.

Ha Kim Ngoc a fait cette déclaration le 15 octobre (heure locale) lors d’une réunion du Comité de l’ASEAN aux Etats-Unis avec Stephen Claeys, directeur senior chargé des politiques commerciales de Pfizer, sur la coopération entre Pfizer et les pays d’Asie du Sud-Est. Cette réunion a vu la participation d’ambassadeurs et représentants des 10 pays de l’ASEAN à Washington.

L'ambassadeur Ha Kim Ngoc a déclaré apprécier le soutien de Pfizer au Vietnam, tout en souhaitant voir cette société respecter son engagement de fournir au Vietnam 51 millions de doses de son vaccin en 2021 et poursuive ses discussions avec les organes compétents vietnamiens sur l'approvisionnement en vaccin en 2022.

L'ambassadeur des Philippines, Jose Manuel Romualdez, a souligné l’importance de cette réunion pour aider à trouver les formes appropriées de coopération entre les pays aséaniens et Pfizer pour répondre conjointement à la pandémie.

Partageant le point de vue du Vietnam selon lequel Pfizer devrait construire une base de production en Asie du Sud-Est, les ambassadeurs et représentants de plusieurs pays comme Philippines et Singapour, ont proposé une coopération tripartite entre Pfizer, l'ASEAN et le gouvernement américain en matière de prévention pandémique.

Ils ont invité Pfizer à continuer à aider les pays à cohabiter avec le COVID-19 et à se préparer aux futures pandémies.

De son côté, Stephen Clayes a salué les opinions des pays de l’ASEAN et déclaré que Pfizer mettrait en œuvre les engagements signés, y compris ceux avec le Vietnam. -VNA