L'appareil d'oxygénothérapie à haut débit BKVM-HF1 produit par l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) et le groupe VMED. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'appareil d'oxygénothérapie à haut débit BKVM-HF1 produit par l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) et le groupe VMED, a été officiellement lancé le 2 juillet pour soutenir la lutte contre le COVID-19.



L'appareil qui a été approuvé mi-juin par le ministère de la Santé pour la circulation dans le pays, fournit de l'air respirable continu à haut débit (jusqu'à 60 litres par minute) avec une concentration en oxygène réglable.

L'air respirable est stabilisé à 37 degrés Celsius et délivré par le pont nasal, pour aider à traiter les patients souffrant d'insuffisance respiratoire.

Le professeur associé et docteur Nguyen Van Chi, chef du centre d'urgence A9 de l'hôpital Bach Mai de Hanoï, a hautement apprécié l'importance de cette machine dans le traitement des patients dans des conditions critiques.



Huynh Quyet Thang, recteur de HUST, a déclaré qu'après le développement du BKVM-HF1, l'université s'efforcera de créer davantage de machines pour contribuer à la lutte contre la pandémie.

Au cours de la première phase, 30 appareils évalués à plus de 65.000 dollars ont été produits, grâce au parrainage de la PetroVietnam General Services Joint Stock Corporation (PETROSETCO).

Dans la deuxième phase, la HUST et le groupe VMED se joindront à la production de masse du HFNC.



Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a salué les résultats de la recherche et a espéré que la HUST et le groupe VMED poursuivront ces efforts, notamment dans la production d'équipements de test rapide de dépistage du SARS-CoV-2. -VNA