Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 27.311 nouveaux cas de Covid-19, dont neuf importés, en 24 heures jusqu’à 16h00 samedi 12 février, en hausse de 831 cas par rapport à la veille, selon le ministère de la Santé.

Une femme se fait dépister du Covid-19. Photo : VNA



Hanoi est toujours la localité le plus touchée (2.981), suivi par Nam Dinh (1.842), Hai Duong (1.681), Nghê An (1.550) et Hai Phong (1.394).

Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.484.481, dont 2.477.326 cas de transmission communautaire lors de la quatrième vague d’infections qui a commencé le 27 avril de l’année dernière.

Dans les dernières 24 heures, 6.270 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.218.939.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 78 décès, portant le bilan total à 38.402 morts liés au Covid-19 au Vietnam.

Jusqu’au 11 février, le pays a administré 185.254.387 doses de vaccins contre le Covid-19, dont 79.203.047 pour la première injection, 74.674.139 pour la deuxième et 31.377.201 pour la troisième. – VNA