Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 168.719 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures jusqu’à 16 heures samedi 12 mars, portant le bilan total à plus de 5,9 millions de cas, selon le ministère de la Santé.

Une femme reçoit le vaccin contre le Covid-19 dans la ville de Thanh Hoa (Centre). Photo : VNA

Les nouveaux cas comprennent 15 cas importés et 168.704 cas endogènes (soit 386 de moins que la veille), dont 116.648 dans la communauté.

Hanoi reste la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (30.693), suivi par les provinces de Nghê An (11.666), Phu Tho (7.216), Bac Ninh (5.669) et Son La (4.872).

Le nombre de cas confirmés s’élève désormais à 5.903.147, dont 5.895.555 cas endogènes lors de la quatrième vague d’infections survenue le 27 avril de l’année dernière.

Alors que 84.811 patients ont été déclarés guéris en 24 heures, 62 autres ont succombé à la maladie, soit un total de guérisons et de décès de 3.068.033 et 41.290 respectivement, a fait savoir le ministère de la Santé.

Jusqu’à vendredi 11 mars, le pays a administré 199.963.718 doses de vaccins contre le Covid-19, dont 182.918.691 aux personnes de 18 ans et plus et 17.045.027 aux enfants de 12 à 17 ans. – VNA