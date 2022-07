Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé mercredi 13 juillet 1.001 nouveaux cas de Covid-19, portant le bilan national de l’épidémie depuis l’apparition de l’épidémie à 10.757.257, a fait savoir le ministère de la Santé.

Un élève reçoit le vaccin contre le Covid-19. Photo : VNA

Au total, 5.083 patients atteints du Covid-19 ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 9.785.255. Aucun décès lié au Covid-19 n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Le nombre de morts restait inchangé à 43.090.Le pays a administré à ce jour plus de 236,47 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, la prévention de l’épidémie est essentielle et le vaccin reste une arme décisive dans la lutte anti-Covid-19.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment affirmé que les activités sont revenues à la normale avec une relance socio-économique rapide mais il faut bien prévenir et contrôler le Covid-19, ne pas laisser l’épidémie ressurgir, et placer la vie et la santé de la population au premier plan. – VNA