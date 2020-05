Vérifier la température corporelle d’une Vietnamienne de retour des Philippines. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas local d’infection au coronavirus au cours des 12 dernières heures de 6h à 18h le 27 mai, a annoncé le Comité national de pilotage pour la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Le bilan du pays reste encore à 327 cas, dont 187 cas importés, qui ont été mis en quarantaine à leur arrivée. Le pays entre dans le 41e jour consécutif sans transmission dans la communauté.

Aujourd’hui, six patients supplémentaires sous traitement à l’Hôpital national des maladies tropicales ont été déclarés guéris.

Le cas le plus grave est la patiente No19, une Vietnamienne âgée de 64 ans et hospitalisée le 6 mars dernier dont le cœur a été défaillant trois fois, a été assistée par un appareil d’ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle). Après 81 jours de traitement, elle a été testée sept fois négative et s’est rétablie.

Alors, le pays a guéri 278 patients, ce qui représente 85%. Aucun décès n’est à déplorer.

Au total, 9.734 personnes ont été mises en quarantaine à travers le pays : 59 dans des hôpitaux, 7.535 dans des établissements de quarantaine et 2.150 à domicile. - VNA