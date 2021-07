Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors d’une réunion en ligne avec les dirigeants des provinces de Phu Yen et Khanh Hoa (Centre) sur la lutte contre le COVID-19, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam leur a demandé d’assurer une application stricte de la distanciation sociale dans les localités concernées.



Lors de cette réunion tenue le 9 juillet à l’après-midi, Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a insisté sur la nécessité d’accélérer le dépistage dans les localités où sont appliquées les mesures de distanciation sociale selon la directive No 16 / CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre. Il a particulièrement souligné l’importance des tests pour les ouvriers des grandes usines.



Vu la faible capacité de Phu Yen dans le traitement des cas de COVID-19, le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Santé d'avoir un plan pour envoyer des forces pour soutenir cette province.



Selon les dirigeants de Phu Yen, cette province a détecté à ce jour 425 cas de COVID-19. Elle a établi quatre hôpitaux de campagne d’une capacité d’accueil de 100 lits chacun au service du traitement des patients du COVID-19. Jusqu'à présent, sa capacité de test a été portée à 3.000 échantillons/jour.