Hanoï (VNA) – De 06h00 à 18h00 lundi 8 mars, le Vietnam a détecté 12 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 2.524.



Selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, parmi les nouvelles contaminations, 11 sont des cas importés qui avaient été mis en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire national. L’autre est un cas de transmission locale du virus, détecté dans la province de Hai Duong (Nord).



Plus de 45.000 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.



Parmi les patients en cours de traitement, 65 ont été testés négatifs au virus une fois; 57 autres, deux fois; et 137 autres encore, trois fois.



Selon le ministère de la Santé, le 8 mars, 377 personnes ont été vaccinées contre le COVID-19. Elles sont des agents sanitaires participant directement au traitement des patients de COVID-19, au prélèvement d’échantillons pour le dépistage du virus, à la réalisation du dépistage, au traçage des cas contacts, ainsi que des membres des groupes communautaires contre le coronavirus. Toutes les personnes vaccinées le 8 mars n'ont signalé aucune réaction après l'injection. La vaccination continuera le 9 mars. -VNA