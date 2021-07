Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 19h00 lundi à 06h00 mardi, le Vietnam a détecté 277 nouvelles contaminations au coronavirus. Toutes sont des cas de transmission locale du virus.



Parmi les nouvelles infections, 230 ont été recensées à Ho Chi Minh-Ville, 18 à Phu Yen, 11 à Dong Nai, 10 à An Giang, cinq à Hung Yen, deux à Vinh Long et un à Ha Nam.



Le total s’établit désormais à 21.312 cas confirmés, dont 19.441 cas de transmission locale et 1.871 cas importés.



Toujours selon le ministère de la Santé, au 6 juillet, 8.022 patients du COVID-19 ont été annoncés guéris et 90 décès ont été déplorés.



Parmi les patients en cours de traitement, 311 ont été testés négatifs au virus une fois ; 133 autres, deux fois ; et 74 autres encore, trois fois.



Le 5 juillet, près de 14.000 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus. Jusqu’à 16h00 lundi 5 juillet, 3,9 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 ont été injectées. Plus de 226.800 personnes ont reçu deux injections. -VNA