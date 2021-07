Test rapide du COVID-19 pour les résidents d'Ecohome2, quartier de Dong Ngac, district de Bac Tu Liem, Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 06h00 à 19h00 dimanche, le Vietnam a détecté 3.552 nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 98.465.



Parmi les nouveaux cas, 2.227 ont été recensés à Ho Chi Minh-Ville, 368 à Binh Duong, 186 à Tay Ninh, 126 à Ba Ria-Vung Tau, 119 à Dong Nai, 95 à Phu Yen, 90 à Khanh Hoa, 90 à Dong Thap, 78 à Binh Thuan, 38 à Can Tho, 20 à Binh Phuoc, 14 à Dak Lak, 12 à Ben Tre, 11 à Quang Nam, 11 à Vinh Phuc, 10 à Tra Vinh, huit à Kien Giang, sept à Ninh Thuan, sept à Hau Giang, six à Binh Dinh, six à Gia Lai, quatre à Hanoï, quatre à Quang Ngai, trois à Bac Lieu, trois à Nghe An, deux à Thua Thien-Hue, deux à Dak Nong, deux à Bac Ninh, un à Lam Dong, un à Ha Nam, un à Thanh Hoa.



Le 25 juillet, 1.755 patients du COVID-19 ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à ce jour à 19.342. -VNA