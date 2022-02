Personnel médical et ambulance mobilisés pour transférer des patients de COVID-19 à Phnom Penh, le 19 mars 2021. Photo : AFP/VNA

Phnom Penh (VNA) - Face aux évolutions complexes de l'épidémie de COVID-19 au Cambodge avec le nombre d'infections par le variant Omicron passant subitement à plus de 200 cas le 8 février, dans la soirée du même jour, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen a exhorté les Cambodgiens à redoubler de vigilance, à appliquer strictement les mesures de prévention et à minimiser les rassemblements de masse pour prévenir l'épidémie.

Selon le dirigeant cambodgien, à ce jour, le Cambodge n'a pas encore détecté de nouveaux cas d'infection par les variants Delta et Alpha. Bien que les symptômes soient légers par rapport aux variants Alpha et Delta, Omicron est beaucoup plus contagieux. Actuellement, à Phnom Penh, il y a eu de nombreuses infections.

Ces derniers temps, la mission de prévention et de contrôle du COVID-19 au Cambodge a obtenu de nombreux résultats marquants. Au cours du mois dernier, le Cambodge n'a enregistré aucun décès dû au COVID-19. Au 8 février, 89,79 % de la population cambodgienne avait été vaccinée, selon le ministère cambodgien de la Santé. - VNA