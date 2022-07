Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Face aux évolutions imprévisibles du COVID-19, notamment l'apparition du BA.5, sous-variant d'Omicron, qui est déjà entré au Vietnam, le Premier ministre a demandé aux organes compétents d’accélérer la vaccination.



Selon un document publié le 2 juillet par le bureau du gouvernement, le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam d’ordonner au ministère de la Santé, aux autres ministères, organes compétents et aux 63 villes et provinces du pays de prendre des mesures drastiques, notamment l’accélération de la vaccination.



Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Santé d'accompagner de toute urgence les localités pour accélérer la vaccination contre le COVID-19, notamment les 3e et 4e injections pour les personnes de 12 ans et plus. Il faut également achever l’injection de deux doses de vaccin pour les 5-11 ans selon les objectifs fixés.



Le chef du gouvernement a également ordonné de renforcer la communication pour que les gens comprennent les évolutions compliquées et imprévisibles de l'épidémie, soutiennent et participent activement à la vaccination contre le COVID-19 et poursuivent des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie.-VNA