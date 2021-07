Prélèvement d'échantillons pour les tests de dépistage du COVID-19. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère de la Santé lancera un appel aux agents médicaux dans l’ensemble du pays pour les encourager à participer à la lutte contre le coronavirus à Ho Chi Minh-Ville et dans d’autres provinces du Sud.

Selon le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, son ministère compte mobiliser environ 10.000 agents médicaux pour aider Ho Chi Minh-Ville dans le combat contre le coronavirus.

Plus de 3.300 agents de santé et étudiants de nombreuses facultés de médecine sont présents dans la mégapole du Sud qui détecte un grand nombre de cas positifs au coronavirus chaque jour.

Le ministère mettra en place également 24 groupes de travail pour soutenir la mégapole du Sud dans la prévention et le contrôle de la crise sanitaire.

Désinfection d'une école avant l'examen national de fin d'études secondaires. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 7 juillet, Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que toute la mégapole du Sud appliquera les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 selon la directive No 16 / CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre, et ce pendant 15 jours, à partir de 0h00 le 9 juillet. -VNA