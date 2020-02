Des habitants à Tokyo portent des masques pour éviter la contamination du SARS-CoV-2. Photo : Xinhua/VNA

Tokyo (VNA) – Face aux évolutions complexes de l’épidémie de COVID-19, plusieurs localités japonaises ont établi des lignes téléphoniques gratuites en différentes langues, dont le vietnamien, pour assister les étrangers sur leur sol.

Dans plusieurs villes et préfectures où vivent un grand nombre de Vietnamiens comme Okinawa, Fukuoka, Osaka, Aichi, Nagano, Hokkaido…, des lignes en vietnamien ont été ouvertes.

En outre, le gouvernement japonais a promis de financer tous les frais hospitaliers et de traitement des personnes contaminées, y compris les ressortissants étrangers vivant au Japon et les touristes étrangers.

Le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) appelle les gens ayant une température corporelle de 37,5°C et plus pendant quatre jours consécutifs, avec des signes de fatigue et des difficulté respiratoires, à contacter rapidement les centres médicaux pour un traitement approprié.

Selon des statistiques du Japon, vers la fin juin 2019, près de 372.000 Vietnamiens vivaient dans ce pays.-VNA