Préparation des repas pour les personnes dans un centre de quarantaine concentré. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 2 août, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a soutenu 1,7 million de repas, soit l'équivalent de 51 milliards de dongs (2,22 millions de dollars), en faveur des personnes vulnérables qui sont touchées par la distanciation sociale dans 17 provinces méridionales.

Du 1er mai au 30 juillet, les dons pour la lutte contre le COVID-19 via le FPV ont dépassé 6.854 milliards de dongs.

Cette somme est destinée au Fonds de vaccins anti-COVID-19 et à l'achat de respirateurs et d'autres dispositifs médicaux, ainsi qu'à soutenir les établissements de quarantaine concentrés, les forces de première ligne de lutte contre l'épidémie et les personnes défavorisées. -VNA