Des médecins de l'Hôpital pédiatrique national effectuent un examen médical pour un bébé de trois mois testé positif au COVID-19 . Photo: covid19.gov.vn

Hanoï (VNA) – Le Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP) a remis le 15 décembre des équipements de protection individuelle et du matériel médical d’une valeur totale de 450.000 dollars au Vietnam, dans le but de soutenir la prévention et le contrôle du COVID-19 dans les établissements médicaux de 21 villes et provinces, dont Ho Chi Minh-Ville et Hanoï.

Les bénéficiaires comprennent les agents de santé, les bénévoles et les forces chargées de la prévention et du contrôle du COVID-19 qui s’occupent des femmes enceintes, des personnes âgées, des femmes et des filles exposées au risque de violence familiale.

Le soutien urgent du FNUAP démontre son engagement à accompagner le gouvernement vietnamien et à fournir des services vitaux en matière de santé reproductive, de santé sexuelle, de soutien social ainsi que de prévention et de réponse à la violence sexiste, selon Naomi Kitahara, représentante du FNUAP au Vietnam, lors de la cérémonie de remise du don.

Dinh Anh Tuan, vice-directeur du Département de soins de santé maternelle et infantile du ministère de la Santé, a affirmé que face à des difficultés jamais vues, le Vietnam avait reçu un grand soutien de la part d'amis internationaux, dont le FNUAP. Il s'agit de la cinquième remise de dons du FNUAP pour les soins de santé, les soins de santé maternelle et infantile au Vietnam, avec une valeur totale de près d’un million de dollars, a-t-il ajouté.

Tous les dons offerts par le FNUAP sont des produits de première nécessité pour aider le Vietnam à vaincre la pandémie, en assurant l’approvisionnement continu en services de santé maternelle et infantile, même dans les conditions les plus difficiles de la pandémie. Le secteur de la santé tient en haute estime les soutiens des amis internationaux, dont ceux du FNUAP, a-t-il souligné. –VNA