Les vaccins contre le COVID-19 de Sinopharm Photo: Xinhua

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge fait tous les préparatifs pour mettre en place une usine de production des vaccins contre le Covid-19, soit d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine, a cité le 17 mars le journal Khmer Times la parole de la secrétaire d'Etat à la Santé, Youk Sambath.



Elle a déclaré que le ministère cambodgien de la Santé avait organisé une réunion virtuelle avec la société pharmaceutique chinoise Sinopharm et le gouvernement chinois sur le plan de construction d'une usine de vaccins contre le Covid-19 au Cambodge. Le premier tour de discussion a été fructueux et positif, a-t-elle ajouté.



Auparavant, dans la nuit du 15 mars, le Cambodge a reçu 523.100 doses de vaccin AstraZeneca du gouvernement hongrois à l'aéroport international de Phnom Pen. Il s'agit de la première aide humanitaire de la Hongrie accordée au Cambodge depuis que ce pays européen a officiellement rouvert son ambassade dans le Royaume en novembre 2020.



Actuellement, le Cambodge a dans ses réserves 7.800.000 doses de vaccin Sinopharm, 324.000 de Covishield, 2.644.940 d'AstraZeneca, 1.600.100 de Johnson &Johnson, 188.160 de Moderna et 2.350.530 de Pfizer.



A ce jour, le Cambodge dispose de 43.792.540 doses de vaccins et en recevra plus de sept millions supplémentaires en septembre.



Au 16 mars, le Cambodge avait vacciné 92,27 % de ses 16 millions d'habitants. -VNA