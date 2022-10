Un camion réfrigéré est livré au Vietnam grâce à un partenariat entre l'Australie, l'UNICEF et le ministère de la Santé. Photo : Vietnam+

Hanoï (VNA) - L'Australie a fourni cinq camions réfrigérés et 4,2 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 au Vietnam, a annoncé le 24 octobre l'ambassade d'Australie au Vietnam.

La livraison a été effectuée via le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), dans le cadre du programme de coopération avec le ministère vietnamien de la Santé.

Trois millions de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech pour adultes ont déjà été livrées en septembre à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Et 1,2 million de doses pédiatriques supplémentaires sont arrivées le 24 octobre à Hanoï. A ce jour, l'Australie a accordé plus de 26 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 au Vietnam.

Les cinq camions frigorifiques sont stationnés à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie (NIHE) à Hanoï, à l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville, à l'Institut Pasteur de Nha Trang et à l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie du Tay Nguyen à Dak Lak.

L'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a salué les récentes livraisons, soulignant le soutien continu de son pays à la réponse du Vietnam au COVID-19.

Des lots de vaccin contre le COVID-19 soutenus par l'Australie et l'UNICEF au Vietnam sont présents à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie. Photo: ambassade d'Australie

Selon Rana Flowers, représentante de l'UNICEF au Vietnam, dès le début de la pandémie, l'UNICEF a donné la priorité à la sécurité du stockage et du transport des vaccins, en particulier vers les zones éloignées au Vietnam.

Les camions et les doses de vaccin supplémentaires, en particulier celles pour les enfants, contribuent grandement aux efforts en cours pour protéger le Vietnam du COVID-19. L'UNICEF continuera à soutenir le Vietnam pour assurer un approvisionnement adéquat en vaccins, matériel de vaccination et autres équipements médicaux pour répondre à la pandémie et assurer le rattrapage et la continuité des vaccins de routine pour les enfants, a-t-elle ajouté. -VNA