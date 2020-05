La joie des habitants de Ha Loi (district de Me Linh, Hanoi) dans la journée où l'ordre d'isolement est levé. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Mercredi soir, l'Association des vétérans américains pour la paix à New York, aux Etats-Unis, a tenu une réunion en ligne pour féliciter les réalisations du Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, et pour célébrer 45 ans de réunification du Vietnam.

S'exprimant lors de la réunion, la présidente de l'association Susan Schall a souligné que pendant ce temps, les vétérans américains au Vietnam avaient de nouveau été témoins de la force et de la détermination du peuple vietnamien, ce qui a aidé le petit pays d'Asie du Sud-Est à vaincre la pandémie.

Mme Schall a déclaré que le Vietnam avait mobilisé toutes les ressources possibles sous la direction du gouvernement vietnamien pour protéger très efficacement les habitants et endiguer l’épidémie dans le pays.

« Ce que le Vietnam a fait est très impressionnant », ont dit les vétérans américains. Avec une population de 95 millions d'habitants, le Vietnam ne compte que 271 cas et aucun décès.

A cette occasion, les vétérans américains ont vu un documentaire enregistrant le moment historique où les troupes américaines avaient dû se retirer du Sud Vietnam en 1975, des images de soldats vietnamiens et leur réunion avec des vétérans américains après la fin de la guerre. Ils ont passé une minute à la mémoire des morts des deux côtés.

Chaque année, l'Association des vétérans américains pour la paix a mené des activités pour contribuer à panser les blessures de guerre, comme des réunions et des visites au Vietnam. Le 25 mai, des vétérans de New York tiennent une réunion à Battery Park pour passer en revue les souvenirs douloureux de ceux qui ont traversé la guerre et rappeler aux Américains qui ont la chance de vivre en paix le prix de la guerre. -VNA

Nguyễn Thị Hồng Minh source