L’ambassadeur Giorgio Aliberti (4e à partir de la droite), chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, lors du point presse le 23 mars. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, et les ambassadeurs de plusieurs pays membres de l'UE ont confirmé l'innocuité du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus.



Lors d’un point presse avant que le Vietnam reçoive les premières doses de vaccin anti-COVID-19 dans le cadre du Mécanisme COVAX, il a indiqué qu’avec COVAX, plus de 1,3 million de doses de vaccin seraient attribuées au Vietnam d'ici fin mars ou début avril 2021.



En effet, selon une annonce du Mécanisme COVAX, le Vietnam recevra de 4,88 millions à 8,25 millions de doses de vaccin, dont de 25 à 35% des doses seront fournies au premier trimestre 2021 et de 65 à 75% au deuxième trimestre 2021. Le vaccin utilisé dans ce lot est AstraZeneca.



L'ambassadeur Giorgio Aliberti a affirmé que l'UE ferait de son mieux pour amener rapidement les doses de vaccin contre le COVID-19 au Vietnam.



Le chef de la délégation de l’UE au Vietnam a souligné que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait confirmé le 18 mars que le vaccin AstraZeneca était sûr et efficace. Il a également déclaré que les cas d'effets secondaires après la vaccination en Europe n’étaient que des cas rares.



L’ambassadeur d’Allemagne au Vietnam a également annoncé que le gouvernement allemand avait accepté la reprise de la vaccination avec AstraZeneca.



Le Mécanisme COVAX, qui est le volet vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre le COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi (l’Alliance du Vaccin) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – qui travaillent en partenariat avec l’UNICEF, partenaire d’exécution essentiel, les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, la Banque mondiale et les organisations de la société civile, entre autres. Il s’agit de la seule initiative mondiale qui travaille avec les États et les fabricants pour veiller à ce que les vaccins contre le COVID-19 soient disponibles dans le monde entier, aussi bien dans les pays à revenu élevé que dans les pays à revenu faible.-VNA