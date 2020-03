Un lieu de consultations sur le COVID-19 à Bangkok en Thaïlande. Photo: VNA





Bangkok (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Thaïlande a publié une annonce proposant aux citoyens vietnamiens vivant, étudiant, travaillant ou voyageant en Thaïlande de prendre des mesures préventives pour protéger leur propre santé et la communauté.



Dans son annonce, l'ambassade du Vietnam a proposé aux citoyens vietnamiens en Thaïlande de limiter leur présence dans les lieux publics où des foules de gens se rassemblent.



Les malades ou les personnes ayant des problèmes respiratoires sont demandés de ne pas participer aux conférences ou aux activités réunissant un bon nombre de personnes, d’éviter tous les contacts avec des personnes souffrant de maladies respiratoires.



L'ambassade a également demandé aux citoyens vietnamiens en Thaïlande de suivre de près l’épidémie et de respecter les directives et recommandations des autorités locales.



Les personnes présentant des symptômes tels que fièvre, toux, essoufflement, … doivent aller visiter les établissements de santé locaux pour un traitement opportun.



Pour un soutien, les citoyens vietnamiens peuvent contacter le téléphone d’urgence de protection des citoyens de l'ambassade du Vietnam : ( 66) 898966653, ou par téléphone: ( 66) 2650 8979.



La Thaïlande avait officiellement décidé à introduire le COVID-19 dans la liste des maladies infectieuses dangereuses, selon la décision, les personnes suspectes doivent être traitées et mises en quarantaine.

C'est la première fois que la Thaïlande prend la décision d'appliquer l’isolement pour toutes les personnes venant des zones épidémiques. Auparavant, la Thaïlande avait appliqué l'isolement seulement pour les personnes venant des zones épidémiques avec de fièvre et d'autres signes.



La Thaïlande confirme 43 cas infectés de COVID-19, dont un décès et 31 guéris. Les 11 autres cas étaient toujours en cours de traitement. -VNA