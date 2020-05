Des clients au marché de Chatuchak à Bangkok, en Thaïlande, le 9 mai. (Photo: THX/VNA)

Bangkok (VNA) - Le 13 mai, pour la première fois depuis plus de deux mois, la Thaïlande n'a pas enregistré de nouveau cas de COVID-19, ni de décès dû à la maladie au cours des dernières 24 heures.Le porte-parole du Centre de la gestion de la situation du COVID-19 (CCSA- The Center for COVID-19 Situation Administration) du gouvernement thaïlandais, Taweesin Visanuyothin, a déclaré que le 13 mai est l'un des meilleurs jours pour la nation d'Asie du Sud-Est depuis l’explosion de la pandémie de COVID-19. C'est la première fois qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis que le CCSA a commencé à faire des rapports quotidiens.M. Taweesin a souligné que le meilleur résultat est dû à la coopération de la population, mais il a également averti les gens de ne pas négliger l'épidémie.Ainsi, au 13 mai, la Thaïlande comptait au total 3 017 cas de COVID-19, dont 2 844 patients se sont rétablis, 117 cas étaient encore hospitalisés et 56 sont décédés.Le CCSA a également récemment confirmé avoir effectué des tests pour plus de 186 000 Thaïlandais, atteignant le taux de 4 294 personnes par million d'habitants.Parallèlement, le secrétaire du ministre thaïlandais des Finances Thanakorn Wangboon¬kong-chana a déclaré que le gouvernement thaïlandais avait payé environ 5 000 bahts (environ 155 USD) en espèces pour chacun à environ 11,8 millions de travailleurs touchés par le COVID-19. -VNA