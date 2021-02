Panorama de la conférence de presse donnée le 2 février à Hanoï après la réunion périodique de janvier du gouvernement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse donnée le 2 février à Hanoï après la réunion périodique de janvier du gouvernement, le vice-ministre des Transports Nguyen Ngoc Dong a déclaré que la sécurité et l'exploitation des aéroports du pays étaient toujours assurées, avec un bon contrôle de l'épidémie.



Pour l'aéroport de Noi Bai à Hanoï, le vice-minsitre Nguyen Ngoc Dong a affirmé que la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie était toujours respectée.



Les cas de contacts ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires et les opérations aéroportuaires n'ont pas été affectées, a-t-il indiqué.



Le 2 février, l'aéroport international de Noi Bai a proposé aux ministères de la Santé, des Transports et au Comité de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 de Hanoï de tester au coronavirus environ 3.200 personnes travaillant à cet aéroport. -VNA