Les Russes portent des masques de protection dans la rue pour la lutte contre l'épidémie de Covid-19 . Photo: Xinhua/VNA

Moscou (VNA) – Le Premier ministre russe Mikhaïl Vladimirovitch Michoustine a signé le 25 janvier un décret selon lequel la Russie lève les restrictions à l’entrée sur son sol pour les citoyens de la Finlande, du Vietnam, de l’Inde et du Qatar à partir du 27 janvier.

Auparvant, la Russie avait déclaré qu'elle reprendrait ses vols vers ces quatre pays à partir du 27 janvier. Selon un communiqué du service de presse du cabinet russe, pour les citoyens de ces quatre pays, les restrictions à l’entrée en Russie liées au coronavirus seront lévées.

Le gouvernement russe a indiqué clairement que les citoyens de ces quatre pays ne sont qu'autorisés à entrer sur son sol via les vols commerciaux. A l’inverse, les Russes peuvent venir librement vers ces pays.

Le Centre russe de contrôle et de prévention des infections dues au coronavirusa indiqué que l’agence avait décidé de reprendre les vols vers le Vietnam avec la ligne Moscou - Hanoï (2 vols / semaine), l'Inde avec la ligne Moscou - New Delhi (2 vols / semaine), la Finlande avec les lignes Moscou - Helsinki (2 fois / semaine), St. Pétersbourg - Helsinki (2 vols / semaine) et le Qatar avec la ligne Moscou - Doha (2 vols / semaine). -VNA