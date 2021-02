Un volontaire participe à la 2e phase des essais du vaccin Nano Covax. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 26 février, l'Académie de la médecine militaire a effectué l’injection des premières doses du vaccin Nano Covax à 35 volontaires, pour la 2e phase des essais.

La deuxième phase des essais cliniques du vaccin Nano Covax sur l’homme devra réunir 560 volontaires, âgés de 18 à 60 ans, dont quelques souffrant de maladies sous-jacentes. Elle est menée par l'Académie de la médecine militaire et l’antenne de l’Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville dans le district de Ben Luc, province de Long An, en trois mois au lieu de six mois, selon les prévisions.

Pour la 2e phase, la vaccination est effectuée avec trois doses de vaccin comme la première : 25 mcg, 50 mcg et 75 mcg.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (gauche) rend visite des volontaires et cadres de l'Académie de la médecine militaire dans le cadre de la 2e phase des essais du vaccin Nano Covax. Photo: VNA

Les résultats de la 2e phase des essais seront annoncés en mai, a déclaré le Prof-Dr. Do Quyet, directeur de l'Académie de la médecine militaire.

Selon lui, la première phase, qui visait à évaluer la sûreté du vaccin, a montré l'augmentation de 4 fois du nombre des anticorps persistant, l’apparition des anticorps contre la variante du SARS-CoV-2 trouvée au Royaume-Uni (B117).

La troisième phase, elle, nécessitera de 10.000 à 15.000 participants, a ajouté M. Quyet. -VNA