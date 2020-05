Des patients sont annoncés guéris. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, huit patients de coronavirus SARS-CoV-2 au Vietnam ont été annoncés guéris le 8 mai.



Parmi eux, un patient a été traité à l’Hôpital de médecine traditionnelle de la province de Binh Thuan (Centre) et les sept autres à l'Hôpital national des maladies tropicales N°2 à Hanoï. Il s’agit des 36e, 130e, 162e, 209e, 212e, 226e, 243e et 260e cas.



Ces personnes demeurent en quarantaine et seront surveillées par les autorités sanitaires durant 14 jours.



Jusqu’à présent, le Vietnam n'a signalé aucun nouveau cas de coronavirus de transmission locale en 22 jours consécutifs. Actuellement, 16.525 personnes sont en quarantaine, 241 des 288 personnes contaminées sont guéries et aucun décès. –VNA