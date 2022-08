Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Envoyer des SMS aux parents, augmenter le nombre de lieux de vaccination dans les écoles et, plus récemment, faire fonctionner des véhicules de vaccination font partie des mesures appliquées par Hô Chi Minh-Ville pour élargir la couverture vaccinale des enfants contre le Covid-19.

Photo d'illustration: VNA



La vaccination mobile a commencé le 22 août pour atteindre les élèves des écoles sans sites de vaccination fixes.

Pour assurer la sécurité de la jeune génération compte tenu de l’évolution complexe de l’épidémie qui a entraîné un nombre plus élevé d’infections et de cas graves, le Département municipal de la santé a appelé tous les parents à amener leurs enfants âgés de 5 à moins de 18 ans sur les sites de vaccination anti-Covid-19.

Selon le département, le mois de pointe de vaccination pour les enfants se terminera dans moins d’une semaine. Cependant, la mégapole du Sud, la plus touchée par le Covid-19 l’an dernier, reste encore parmi les localités à faible taux de vaccination pour ce groupe d’âge.

Plus précisément, le taux des 5 à 11 ans qui ont reçu les première et deuxième doses de vaccins contre le Covid-19 est respectivement de 53,6% et 30,8%. – VNA