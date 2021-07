Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - De nombreux marchés traditionnels à Ho Chi Minh-Ville seront rouverts, tout respectant les mesures préventives contre le COVID-19, a annoncé le 19 juillet Nguyen Nguyen Phuong, directeur adjoint du service municipal de l’Industrie et du Commerce.

Ces marchés fourniront seulement des aliments frais, fruits, légumes et produits de première nécessité.

Les comités de gestion de ces marchés prendront des mesures pour contrôler le flux et la densité des personnes afin d'éviter au maximum les contacts directs entre petits commerçants et acheteurs. En outre, toutes les personnes devront respecter la règlementation "5K".

Actuellement, Ho Chi Minh-Ville compte 39 marchés encore en activité, concentrés dans la ville de Thu Duc, les arrondissements de Go Vap, Binh Chanh, Can Gio et de Cu Chi. Trois autres viennent de rouvrir: marché d'An Dong (5e arrondissement) et marché de Kien Thanh (arrondissement de Binh Tan). On s'attend à ce qu'environ 40 marchés traditionnels rouvrent dans les meilleurs délais. -VNA