La rue Trân Quôc Thao à Hô Chi Minh-Ville désertée. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Face aux évolutions complexes de l’épidémie de Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville qui compte actuellement plus de 92.000 infections depuis le 27 avril, les autorités municipales ont décidé le 1er août de prolonger la distanciation sociale de 14 jours.

Cette décision prend effet à partir de 0H00 le 2 août, vise à éradiquer la propagation du coronavirus dans cette mégapole économique du Sud.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thanh Phong, a demandé aux autorités locales de prendre des mesures plus drastiques pour prévenir et contrôler l'épidémie de Covid-19, de ne pas laisser des habitants sortir de leur résidence.

Il a également demandé aux secteurs locaux concernées de assurer les moyens de subsistance et les soins de santé pour les habitants

La ville accélèrera la vaccination contre le Covid-19 pour les habitants. La ville met en œuvre sa 5e phase de vaccination avec 930.000 doses .Les objets prioritaires sont cette fois les personnes de plus de 65 ans et les personnes atteintes de comorbidités. Chaque quartier et commune dispose d'au moins deux points d'injection, chaque site d'injection peut recevoir jusqu'à 200 personnes/jour. La ville a injecté le vaccin pour 622.000 doses de vaccin en 5e phase.

Du 9 juillet à ce jour, la ville met en place la distanciation sociale conformément à la directive No 16 du Premier ministre. -VNA