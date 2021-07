Les médecins dans la lutte contre le Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - En vue de réduire la surcharge des hôpitaux, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a décidé mardi 21 juillet de mettre en place des lieux d’isolement concentrés des cas de Covid-19 (F0) dans la ville de Thu Duc et les arrondissements, les districts de la mégapole du Sud.

La décision vise à renforcer la coordination entre les agences médicales, les autorités locales et les familles des cas infectés.

Ces lieux d'isolement concentrés sont chargés de recevoir les F0 présentant des symptômes cliniques plus visibles et ayant des résultats du test RT-PCR positifs, les F0 asymptomatiques ; de surveiller l’état de santé des F0 mis en quarantaine concentrée ; et de détecter rapidement les symptômes anormaux et de graves malades chez eux.

Ces lieux d’isolement concentrés doivent se doter suffisamment des équipements médicaux et des médicaments. -VNA