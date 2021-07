Le Service de l'Éducation et de la Formation de Hanoï a proposé aux autorités municipales d'autoriser les élèves à retourner à l'école entre le 10 et le 24 juillet.

Le marché «zéro dông» réservé aux travailleurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19 a lieu tous les jours à Long Dinh, une commune de la province de Tiên Giang (Sud).

Des milliers de touristes et travailleurs étrangers au Vietnam ont rencontré des difficultés à cause de la pandémie de Covid-19. Mais la population leur a apporté un soutien moral et matériel.