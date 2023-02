A l'aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Lors d’une séance d’inspection de la prévention et du contrôle de l'épidémie de Covid-19 le 31 janvier à Hô Chi Minh-Ville, une mission du ministère de la Santé a appelé la mégapole du Sud à prévenir l’apparition de nouveaux variants après le Têt.

La mission a également salué la prévention contre le Covid-19 de Hô Chi Minh-Ville pendant le Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), la fête la plus grande et la plus importante des Vietnamiens.

Séance d'inspection des mesures de prévention et du contrôle du Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le Docteur Nguyên Vu Thuong, chef adjoint de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, représentant de la mission, a suggéré à Hô Chi Minh-Ville d’exhorter les gens à maintenir leur vigilance, à respecter les mesures préventives recommandées par le secteur de la santé et à se faire vacciner complètement pour se prémunir contre le Covid-19. -VNA