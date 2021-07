Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 19 juillet, Ho Chi Minh-Ville a reçu des fournitures et équipements médicaux d'une valeur de près de 400 milliards de dongs (17,38 millions de dollars) provenant des provinces et de villes et d'agences, organisations, entreprises et individus dans le pays et à l'étranger, selon l'antenne du Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) à Ho Chi Minh-Ville.

Le même jour, l'antenne du FPV à Ho Chi Minh-Ville a reçu 492 millions de dongs en espèces versées au Fonds d'achat de vaccins anti-COVID-19 de la ville.

Jusqu'au matin du 20 juillet, la mégapole du Sud a reçu un soutien d'une valeur totale de 1.409 milliards de dongs pour financer sa lutte contre la crise sanitaire.

Répondant à l'appel du Comité central du FPV et du chef de l'État, 105 collectifs, entreprises et particuliers à Ho Chi Minh-Ville se sont inscrits à ce jour pour contribuer à hauteur de plus de 2.293 milliards de dongs afin de soutenir la ville dans l'achat de vaccins contre le coronavirus, dont 286 milliards de dongs en espèces déjà reçus. -VNA