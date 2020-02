Hanoi (VNA) - Les responsables du secteur de la santé de Hanoi continuent de se concentrer sur le travail préventif et de lutte contre l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2 (COVID-19), en évolution complexe dans le monde.

Photo : VNA



Lors d'une conférence en ligne organisée le 25 février sous l’égide du ministère de la Santé, le Service municipal de la Santé a informé qu'il intensifiera la diffusion des informations à la population sur l’épidémie, effectuera la mise en quarantaine conformément à la réglementation, préparera toutes les conditions nécessaires, assainira l'environnement et augmentera la supervision.



Lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Ngo Van Quy, a demandé de maintenir des mesures restrictives à l'entrée et à la sortie de ceux qui partent ou arrivent des zones épidémiques.



Selon le responsable, Hanoi est le centre du commerce national et international, qui comporte un risque élevé de l'apparition de la nouvelle souche du SARS-CoV-2, donc la lutte contre cette maladie est la mission vitale en ce moment.



Jusqu'à mardi matin, 25 février, un nouveau cas suspect du SARS-CoV-2 est enregistré à Hanoi, portant à 79 le nombre de personnes sous surveillance médicale.



Sur ce chiffre, 77 ont été testés négatifs pour le virus, tandis que deux autres ont été mis en quarantaine et sont sous observation. - VNA