Pulvérisation de désinfectant pour empêcher la propagation du COVID-19 à Moscou. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au nom de l'organisation du Parti, de l'administration et du peuple de Hanoï, le président du Comité populaire de la ville, Nguyen Duc Chung, a offert le 12 mai à Hanoï des fournitures médicales à Moscou et à la communauté vietnamienne au pays pour faire face au coronavirus.

Hanoï a offert 100.000 masques antibactériens en tissu et 50.000 masques médicaux à Moscou ainsi que 50.000 autres masques à l'ambassade du Vietnam et à la communauté vietnamienne en Russie.



M. Chung a déclaré que tous les pays faisaient tout leur possible pour contenir la pandémie, mais aucun ne pouvait à lui seul régler le problème. Le renforcement de la coopération et de la solidarité internationales est donc le facteur important pour freiner la propagation de la maladie et minimiser son impact socio-économique sur chaque nation et région.



Par cette action, l’organisation du Parti, l'administration et le peuple de Hanoï souhaitent partager certaines de leurs ressources avec l'administration et le peuple de Moscou dans la lutte contre le COVID-19, a-t-il noté.



Pour sa part, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin Vnukov, a déclaré que sous la direction du Parti et du gouvernement, les mesures nécessaires ont été prises à temps pour enrayer la pandémie et que le Vietnam figurait désormais parmi les pays les plus performants dans la lutte contre le COVID-19.



Au nom de l'administration et du peuple de Moscou, il a remercié Hanoï pour ses cadeaux. - VNA