Le centre commercial de Hanoï est extraordinairement désert en raison de l'épidémie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'épidémie de la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus, désormais appelé "COVID-19", affectera l’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam en février et en mars et même pour toute année.

Selon l’Office général de statistiques (GSO), en raison de l'épidémie, les prix des médicaments et de l'électricité pourraient augmenter. Cependant, les prix des aliments frais tels que porc, poulet, bœuf et légumes verts, des services de restauration, des services touristiques, hôteliers, de loisirs et de divertissement devraient diminuer à court terme en raison de la baisse de la demande. Le GSO a également prévu deux scénarios.

Si l'épidémie était maîtrisée au premier trimestre, les prix des produits alimentaires devraient augmenter au deuxième trimestre. Si l'épidémie continue au deuxième trimestre, les prix des produits alimentaires frais augmenteront en raison de la baisse des activités de production.



Dans le scénario 1, l’Office général de statistiques prévoit que l'IPC en 2020 augmenterait de 3,96% en glissement annuelle et de 4,86% pour le scénario 2.

En vue de stabiliser les prix et le marché, de maintenir la croissance de l’IPC de moins de 4% en 2020, l’Office général de statistiques a proposé au gouvernement de ne pas rajuster les prix des marchandises générés par l’Etat, notamment des carburants.

En outre, il est nécessaire de suivre de près l’évolution des prix et de prendre des mesures nécessaires afin de stabiliser la source d’offre des aliments et de limiter la hausse des prix de ces produits.

La Banque d’Etat devrait stabiliser les taux d'intérêt et les taux de change et de maintenir l'inflation de base entre 2% et 2,5%. -VNA