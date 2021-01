Réunion par visioconférence entre le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 et les provinces de Hai Duong et Quang Ninh. Photo : ministère de la Santé

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, après avoir reçu des informations du Japon concernant une femme en provenance de Hai Duong testée positive au SARS-CoV-2 après son arrivée à Osaka, le 27 janvier, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a immédiatement envoyé une mission médicale à Hai Duong pour aider la province à prendre des mesures d'urgence de prévention et de contrôle de l’épidémie.



En fin d'après-midi du 27 janvier, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, a eu une réunion urgente avec la permanence du Comité au ministère de la Santé.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors d'une réunion d'urgence. Photo : ministère de la Santé



Immédiatement après la réunion, le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen, chef adjoint du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, s'est rendu à Hai Duong pour diriger la réponse d’urgence à l’épidémie dans cette localité.Le 27 janvier au soir, deux cas de transmission intracommunautaire ont été confirmés, dont l’un à Hai Duong et l’autre à Quang Ninh. Après avoir reçu les résultats des tests de dépistage, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long ont organisé en urgence une réunion par visioconférence avec les dirigeants de ces deux provinces.Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré: "Comme le Nouvel An lunaire approche, la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie doit être menée à un niveau plus élevé... Le ministère de la Santé fera de son mieux pouir l’aider, mais Hai Duong doit se concentrer fortement de façon de localiser l’épidémie en 10 jours". Il a également souligné que, comme le cas à Hai Duong était lié à un cas d'infection par la nouvelle variante du SARS-CoV-2 selon les informations japonaises, il fallait des précautions particulières pour assurer la sécurité des forces chargées de la lutte contre le COVID-19.