Des gens portent des masques à Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) – Le 28 février, l’Indonésie et la Malaisie ont confirmé des milliers de nouveaux cas de COVID-19.



Le ministère indonésien de la Santé a signalé dimanche 5 560 nouveaux cas de coronavirus et 185 décès supplémentaires au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total à plus de 1,3 million de cas, dont 36 166 décès.



Toujours le 28 février, la Malaisie a enregistré 2 437 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures, portant le total à 300 752. Parmi les nouvelles contaminations, il y a 2 435 cas de transmission locale et seulement deux cas importés.



A ce jour, la Malaisie a confirmé 1 130 morts liés au coronavirus et plus de 90% des cas signalés ont été déclarés guéris. Parmi les 26 205 patients en traitement, 202 doivent être traités aux soins intensifs. -VNA