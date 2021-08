Test du coronavirus. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Devant les évolutions complexes de la 4e vague du coronavirus, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a demandé à des localités de préparer des scénarios pour faire face à un éventuel grand nombre d’infections.

Lors d’une réunion virtuelle tenue le 2 août, le ministre a également demandé d’améliorer les capacités locales de dépistage et de traitement des patients du COVID-19, d'appliquer strictement les principes du ministère de la Santé en matière d’accueil et de traitement des patients.

Selon ces principes, les établissements recevant des patients sont divisés en trois niveaux. Le premier profite des centres de quarantaine concentré pour traiter les cas positifs avec ou sans symptômes.

Le deuxième comprend des établissements de santé au niveau des districts ou arrondissements, équipés d'un système d'alimentation en oxygène central ou d’oxygénothérapie nasale à haut débit (ONHT) pour traiter les patients présentant les symptômes les plus graves.

Le troisième comprend des hôpitaux qui disposent de deux centres de soins intensifs (USI), spécialisés dans le traitement des patients présentant des symptômes sévères.

Il faut faire sortir les infections au coronavirus de la communauté le plus rapidement possible, a demandé le ministre Nguyen Thanh Long, ajoutant que la coordination, le transport et l'accueil des patients devaient se faire conformément à chaque niveau.

Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long lors de la réunion virtuelle le 2 août. Photo: VNA

Il a également appelé les établissements privés à donner un coup de main aux autorités sanitaires.

Dans une séance de travail avec des représentants des hôpitaux privés à Ho Chi Minh-Ville, le ministre a apprécié leur participation dans l’échantillonnage et la vaccination avant de les encourager à ouvrir leurs portes aux patients du COVID-19 si possible. -VNA