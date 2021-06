Hanoï (VNA) - Le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Ho, a exprimé son désir de coopérer avec le Vietnam dans le domaine des équipements médicaux.



Lors d'une récente séance de travail entre le ministre vietnamien de la Santé Nguyen Thanh Long et des groupes sud-coréens, Choi Joo Ho a affirmé que Samsung soutenait toujours la prévention et le contrôle de l'épidémie au Vietnam.



Selon lui, Samsung a apporté 40 milliards de dongs, soit l’équivalent de plus de 1,7 million de dollars, au Fonds vietnamien de vaccins contre le COVID-19, outre des assistances en matière financière et de matériel médical d’une valeur de 16 milliards de dongs (près de 700.000 dollars) pour Bac Ninh et Bac Giang. Depuis le début de l’année, Samsung a contribué à hauteur de 2,48 millions de dollars à la prévention et au contrôle de l’épidémie au Vietnam.



A cette occasion, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a proposé à Samsung de coopérer avec la partie vietnamienne dans la construction d’hôpitaux.



Lors de la séance de travail, le groupe SK, le 3e plus grand groupe en République de Corée, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, a offert 1 million de dollars au Fonds vietnamien de vaccins contre le COVID-19.



Saluant le don du groupe SK, le ministre Nguyen Thanh Long a affirmé qu'il créerait des conditions propices pour que SK produise des vaccins contre le COVID-19 au Vietnam.



L'ambassadeur de République de Corée au Vietnam, Park Noh-wan, a déclaré que son pays contribuerait à la mise en œuvre efficace par le Vietnam du double objectif de contrôle de l’épidémie, de protection de la santé de la population et de développement économique.



De nombreux groupes et entreprises sud-coréens ont contribué au contrôle de l’épidémie au Vietnam. LG Group a donné 1,55 milliard de wons à Hai Phong, CJ a fait don de 320 millions de wons, Shinhan Bank a offert 290 millions de wons au Fonds vietnamien de vaccins contre le COVID-19.



Selon le comité de gestion du Fonds de vaccins contre le COVID-19, au 28 juin à 17h00, le Fonds a reçu 7.807 milliards de dongs (près de 340 millions de dollars), grâce aux contributions de plus de 352.560 organisations et particuliers.-VNA