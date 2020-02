La ville de Da Nang n'organisera pas le DIFF 2020 par crainte de l'évolution du COVID-19. Photo: congthuong.vn



Da Nang (VNA) – La ville côtière de Da Nang (Centre) n’organisera pas le Festival international des feux d'artifice de 2020 (DIFF 2020), par crainte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, ont annoncé les autorités municipales.

Le Festival international de feux d'artifice de Da Nang a été organisé avec succès ces dernières années et a contribué de manière significative à l'amélioration de la vie culturelle et spirituelle, à la promotion du développement touristique et à la construction d'une image de la ville conviviale et hospitalière pour les touristes nationaux et internationaux, a déclaré un représentant du Service municipal de la culture et des sports.

Cependant, à cause du COVID-19 et des questions concernant la fourniture des équipements au service de cet événement liée à la zone épidémique, le DIFF 2020 ne se déroulera pas comme chaque année, a-t-il souligné.

Da Nang accueille cette compétition annuelle depuis 2008. Le DIFF 2019 qui a duré plus d’un mois, du 1er juin au 6 juillet, a créé une atmosphère de fête véritablement jubilante dans toute la ville, attirant près d’un million de touristes nationaux et étrangers. -VNA