Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de transmission communautaire pour le 26e jour consécutif, selon une annonce publiée mardi matin 12 mai, à 6h par le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 Parmi les 288 cas confirmés actuellement au Vietnam, 148 venaient de l'étranger et ont été mis en quarantaine dès leur entrée au pays.Pour rappel, hier 11 mai, huit cas de coronavirus au Vietnam ont été annoncés guéris, portant le nombre de guérisons à 249. Toutes ces personnes sont de nationalité vietnamienne. Elles continueront de demeurer en quarantaine et seront surveillées par les autorités sanitaires durant 14 jours.Alors, il reste encore 39 cas en cours de traitement dans six établissements médicaux, dont huit testés négatifs une fois et 11 autres, au moins deux fois.Actuellement, 11 929 personnes sont en quarantaine, dont 329 dans des hôpitaux, 6 432 dans des centres de confinement. -VNA