Hanoi (VNA) - Le bilan de l’épidémie de Covid-19 au Vietnam est passé dimanche 23 octobre à 11.496.987, a fait savoir é le ministère de la Santé.

Une agente de santé préparant une injection dans un centre de vaccination. Photo: VNA

Au total, 108 patients atteints du Covid-19 ont été déclarés guéris dans la journée, portant le nombre de guérisons à ce jour à 10.600.965, alors que 31 autres patients nécessitaient une assistance respiratoire.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé qu’aucun décès n’a été enregistré dans les dernières 24 heures, laissant le nombre de décès inchangé à 43.159 morts liés au Covid-19 au Vietnam.

Le pays a administré samedi 22 octobre 101.162 doses de vaccins contre le Covid-19, ou 261.270.034 depuis le début de l’épidémie, parmi lesquelles 221.200.517 pour les 18 ans et plus, 23.297.529 pour les 12 à 17 ans et 16.771.988 pour les 5 à 11 ans. – VNA