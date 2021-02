Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a appelé le 19 février les unités disposant de sources de vaccins à collaborer étroitement avec le ministère dans l'import des vaccins pour qu'en 2021, la population vietnamien ait accès à des vaccins anti-COVID-19.

Lors de la réunion virtuelle avec les autorités de villes et provinces pour discuter de la prévention et de la lutte contre l'épidémie dans les temps à venir, Nguyen Thanh Long a dit que le Vietnam a négocié avec le mécanisme COVAX de l'OMS visant à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la COVID-19 et l'AstraZeneca pour importer du vaccin le plus tôt possible.

Le pays nécessitera 150 millions de doses de vaccin en 2021, a-t-il estimé. Cependant, selon les engagements avec le COVAX et l'AstraZeneca, le Vietnam aura seulement 60 millions de doses.

Ainsi, le ministère de la Santé s'efforce de négocier avec certains compagnies et unités de production de vaccins dans le monde afin que la population puisse avoir accès aux vaccins dans les plus brefs délais. -VNA