Des équipes médicales dans le hall de l’hôtel Rex Saigon à Hô Chi Minh-Ville. Photo: saigontourist

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Saigontourist a fourni hébergement et restauration aux équipes médicales des localités qui viennent d’être dépêchées par le ministère de la Santé pour participer à la lutte contre la pandémie.

Suite à la décision du ministère de la Santé début juillet 2021 relative à la mobilisation du personnel médical pour soutenir la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville, un effectif de 10.000 agents de santé relevant du ministère de la Santé et situés dans les localités des régions du Nord et du Centre ont été envoyés dans le Sud.



En attendant la mise en place d’hôpitaux de campagne et de zones d’isolement, le système hôtelier du groupe Saigontourist à Hô Chi Minh-Ville (hôtels Rex, Majestic, Continental, Oscar, Dê Nhât...) a accueilli et servi, dès leur arrivée dans la mégapole, plusieurs milliers de personnes issues du personnel médical, médecins et autres bénévoles des provinces de Vinh Phuc, Thai Nguyên, Yên Bai, Hai Phong, Hà Nam (Nord), Nghê An, Quang Nam, Thua Thiên-Huê et Thanh Hoa (Centre). Le voyagiste entend prolonger l’accueil et l’hébergement de délégations médicales dans un futur proche.



De grandes contributions



Le 19 juillet, Saigontourist a accueilli et pris en charge l’hébergement et la restauration de longue durée dans les hôtels de la ville à plus de 1.800 médecins et infirmiers participant à la lutte contre l’épidémie dans différents établissements médicaux tels que les hôpitaux Cho Rây, 115, pédiatrique, Thông Nhât ou encore l’Université de médecine et de pharmacie et le Service de la santé.

Depuis juin, les équipes médicales soutenues par Saigontourist ainsi que deux groupes de 350 médecins des hôpitaux Pham Ngoc Thach et Cân Gio viennent en aide et soignent les patients touchés par le COVID-19 à l’hôtel Dông Khanh ainsi que dans la zone de villégiature de Cân Gio. En outre, le voyagiste coopère avec l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville pour la fourniture de gâteaux et boissons nutritives pour le personnel médical, les patients ainsi que les jeunes enfants de la ville.



À partir de la mi-juillet, l’agence a également pris en charge les aides issues d’autres missions antiépidémiques, notamment une délégation d’experts médicaux venant des ministères de la Santé, de l’Information et des Communications afin de soutenir Hô Chi Minh-Ville dans sa lutte contre la pandémie. Il s’agit d’une des campagnes de soutien d’urgence de Saigontourist en faveur du personnel médical impliqué dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 dans la mégapole du Sud.



Dans un effort pour s’associer à la Mégapole du Sud et à l’ensemble du pays pour maitriser et repousser au plus vite l’épidémie de COVID-19, Saigontourist et ses unités membres ont toujours été des pionniers en termes d’activités de prévention et de lutte contre l’épidémie. Hormis les campagnes de soutien d’urgence susmentionnées, les autres unités membres de Saigontourist (les hôtels Dê Nhât, Thiên Hông et Bat Dat, notamment) ont également participé à la construction de zones d’isolement mises au service du public pour la lutte de l’épidémie de COVID-19. -CVN/VNA