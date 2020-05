Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, a demandé au ministère des Sciences et Technologies de se coordonner avec le ministère de la Santé, l'Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST), les ministères et organes concernés pour rechercher et développer un vaccin contre le SARS-CoV-2, et de rendre compte au Premier ministre des résultats de la recherche.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a indiqué que dès les premiers jours de l’épidémie, les ministères, agences et scientifiques concernés ont recherché, isolé et cultivé des agents pathogènes provoquant la maladie, développé des bioproduits et amélioré progressivement le schéma thérapeutique, contribuant efficacement à la prévention et à la lutte contre la pandémie.

La Compagnie de vaccins et de production biologique No.1 (Vabiotech) a achevé le développement d’un vaccin potentiel et l'a testé sur des souris. –VNA