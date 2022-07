Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) – Selon les évaluations sur le niveau épidémique du Covid-19 du ministère de la Santé, sur plus de 10.600 communes et quartiers du pays, 90,7 % sont des zones vertes ou zones sûres.

Seulement 7,8 % des communes et quartiers sont des zones jaunes. Le nombre de communes en zones orange et rouge ne représente actuellement que 1,5 %.

Parmi les 63 provinces et villes, 51 ont 100% de leurs communes et quartiers classés en zones vertes (faible risque épidémique), soit 9 de plus qu'il y a 10 jours.

Le 26 juillet, le Vietnam a enregistré 1.460 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2, a annoncé le ministère de la Santé.

Le pays a administré 243.012.217 doses de vaccins contre le Covid-19.

Le ministère de la Santé a également exhorté à accélérer la vaccination contre le Covid-19, notamment les troisième et quatrième doses de rappel pour les enseignants et pour les enfants âgés de cinq à moins de 18 ans.

Les services de l'Information et de la Communication devront renforcer la communication sur la vaccination, la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie "2K" (masque et désinfection) + vaccin + médicament + traitement + technologie + prise de conscience des gens et autres ; l’avertissement sur de nouveaux sous-variants d'Omicron; les soins de santé post-COVID-19.

Les responsables locaux doivent strictement mettre en œuvre des solutions axées sur la quarantaine, le test et le traitement, associées au rétablissement et au développement socio-économique.-VNA