Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a annoncé dimanche soir 20 juin que le Vietnam avait détecté en six dernières heures 94 nouveaux cas d’infection locale au coronavirus.

Tests pour le dépistage du coronavirus. Photo : VNA

Les cas ont été signalés à Bac Giang, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Bac Ninh et Nghe An.





Alors, le pays compte au total 13.211 cas d’infection au SARS-CoV-2, dont 11.513 cas d’origine locale.





A présent, 5.229 patients ont été annoncés guéris et 66 décès ont été déplorés. Parmi les patients en traitement, 381 ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois ; 135, deux fois et 137 encore autres, trois fois.





Au 20 juin, il y a 21 localités ayant dépassé 14 jours sans confirmer de nouveaux cas d’infection au coronavirus.





Le ministère de la Santé a demandé à chaque personne de respecter strictement le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). -VNA