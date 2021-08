Tests pour le dépistage du SARS-CoV-2. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le pays a enregistré ce mardi 3 août 8.429 nouveaux cas de contamination au coronavirus, dont 52 importés.

Selon le ministère de la Santé, le pays a détecté du 6h au 19h, 4.851 nouvelles infections au coronavirus, dont 37 cas importé.

Les cas d’origine locale ont été signalés notamment dans les localités du Sud et du Centre : Ho Chi Minh-Ville (2.173), Binh Duong (1.082), Long An (320), Dong Nai (217), Tay Ninh (122), Dong Thap (110),…

Alors, le pays compte au total 170.190 cas d’infection, dont 167.866 cas d’origine locale. Plus de 167.860 cas signalés depuis le 27 avril où se déclare la 4e vague épidémique. A présent, plus de 50.830 patients ont été annoncés guéris.

Le pays accélère la vaccination. Plus de 6,9 millions de doses de vaccin ont été injectées.

Depuis la 4e vague épidémique, plus 18,3 millions de personnes ont été testés pour le dépistage du SARS-CoV-2. - VNA